Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью его детей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией выразил соболезнования в связи с гибелью членов его семьи при авиаударе Израиля. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера в соцсети X.

«Президент Эрдоган выразил господину Хании свои соболезнования в связи с гибелью его трех детей и трех внуков, которые погибли мученической смертью в результате израильской атаки», — говорится в сообщении.

Турецкий лидер заявил Хании, что Израиль «обязательно ответит» перед законом за совершенные им преступления против человечности.

10 апреля лидер ХАМАС Хания сообщил, что в результате удара Израиля по лагерю беженцев Шати на северо-востоке сектора Газа погибли трое его сыновей и несколько внуков. Всего, по словам Хании, с начала войны ХАМАС и Израиля были убиты не менее 60 его родственников.

Израиль считает лагерь Шати одной из основных баз террористов в секторе Газа: там сосредоточены боевики разных подразделений ХАМАС, включая батальон Шати, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, пишет Vesty.co.il.

Штаб-квартира политического крыла ХАМАС с 2012 года находится в столице Катара Дохе, там же живет Исмаил Хания.