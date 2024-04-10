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Премьер Молдавии призвал не паниковать из-за весеннего призыва в армию

Премьер Молдавии исключил подготовку к войне на фоне весеннего призыва в армию
Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости
Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Очередной призыв граждан Молдавии на военную службу не означает подготовку к войне, военные учения и подобные вещи происходят десятилетиями, заявил премьер-министр республики Дорин Речан, передает One TV Moldova

«Я вижу все больше и больше паники о том, что мы проводим военные учения. Господин министр, пожалуйста, объясните столько раз, сколько необходимо, что подобные вещи происходят десятилетиями. Мы сейчас не готовимся к войне. Мы делаем то, что делали десятилетиями», — сказал Речан на заседании кабинета министров, где принималось постановление о призыве на военную службу

Глава молдавского правительства попросил министра обороны Анатолия Носатого проверить информацию, которая указывается в повестках, и сделать их такими, чтобы «не оставлять места для интерпретаций».

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Фото:Dumitru Doru / EPA / ТАСС

10 апреля правительство Молдавии приняло решение о призыве граждан на военную службу в период с апреля по июль 2024 года. В этом году на службу, которая длится год, планируется призвать до 1 450 человек. Также решением правительства были переведены в запас молдавские военнослужащие, призванные в апреле-июле 2023 года.

В Молдавии действует служба по призыву — она длится один год, для выпускников вузов — три месяца.

По данным ежегодника The Military Balance 2023, регулярные войска Молдавии насчитывают 5,15 тыс. человек, из которых в сухопутной армии — 3,25 тыс., в воздушных силах — 600, логистической поддержкой заняты 1,3 тыс. человек, в войсках карабинеров, которые поддерживают внутренний порядок, и военизированных формированиях служат 900 бойцов. В резерве находятся 58 тыс. человек.

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Теги
Молдавия срочная служба призыв в армию военная служба
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