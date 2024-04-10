В Подмосковье начали проверку из-за девочек, избитых на детской площадке

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В Подольске женщина избила двух детей на площадке из-за ссоры между ними, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, в поселке Федюково на детской площадке произошел конфликт между тремя девочками. В ходе ссоры мама одной из них ударила двух детей, их доставили в медицинское учреждение, но госпитализация не потребовалась.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность женщины, ей оказалась местная жительница 1997 года рождения. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Телеграм-канал «112» сообщил, что в одном из дворов Подольска женщина жестоко избила двух девочек из-за карусели. По данным канала, девочкам семь и девять лет, у них сотрясение мозга и перелом позвоночника соответственно.

В начале апреля группа вооруженных пистолетом подростков избила мужчину и его 18-летнего сына у метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Один из нападавших сделал как минимум один выстрел из оружия. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным «Фонтанки», вооруженные подростки потребовали деньги за куртку, которую сын мужчины якобы не вернул общей подруге. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.