В Минусинске задержали подростка, который избил двух девушек за прически

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Полиция возбудила уголовное дело после избиения двух жительниц Минусинска. Подозреваемого в нападении подростка задержали. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Красноярскому краю в телеграм-канале.

«Принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции по факту причинения телесных повреждений двум девушкам 17 и 18 лет, по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК (побои)», — говорится в сообщении. По этой статье максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, 24 марта 16-летний молодой человек напал на посетительниц кафе в Минусинске. Он ударил девушек по голове и лицу. Подростка возмутили короткие стрижки девушек.

По данным новостного портала Красноярска NGS24, на посетительниц кафе напали двое. Молодым людям не понравились короткие и цветные волосы девушек. В результате нападения у студенток зафиксировали сотрясение мозга.

Летом 2023 года в Каменск-Уральском двое мужчин избили и столкнули в фонтан девушку из-за голубого цвета волос. Нападавшие заявили, что им не понравился внешний вид девушки.

Правоохранительные органы завели три дела в отношении мужчин. Их задержали по делу о хулиганстве, позднее дела завели по ч. 2 ст. 116.1 (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) и ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством).