Глава Минстроя оценил объем работ по восстановлению Орска

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После потопа в Орске придется восстанавливать более 250 многоквартирных домов и свыше 6 тыс. индивидуальных домовладений, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, прибывший в Оренбургскую область по поручению президента.

«Все федеральные органы власти будут задействованы, потому что объектов очень много. Предварительно, на сегодня речь идет о 268 многоквартирных домах, 6 200 индивидуальных домах, более 30 социально-культурных объектах, которые требуют восстановления», — уточнил Файзуллин.

По словам министра, компенсацию жителям сформируют в том числе за счет средств федерального бюджета. «Первое, самое главное — быстрая организация обследования по мере схода воды, проверка жилья, каждого дома. Эта работа будет организована муниципалитетом города Орска», — отметил глава ведомства.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, в итоге затопленными оказались несколько районов. Вода затронула почти 7 тыс. домов, в том числе многоквартирных. Мэр Орска Василий Козупица заявил, что пик паводка пройден, теперь вода будет убывать.

Защитную дамбу, в которой образовались промоины, ввели в эксплуатацию в 2010 году. Построить ее власти решили после нескольких подтоплений. Следственный комитет 6 апреля возбудил уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ — ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса.