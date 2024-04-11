Россияне назвали самые частые причины конфликтов на работе

Фото: Андрей Любимов / РБК

Главными причинами ссор и конфликтов на рабочем месте россияне считают агрессию и хамство, а также нежелание сотрудников брать ответственность и делать свою работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного группой «Ренессанс страхование» совместно с рекрутинговым сервисом «Зарплата.ру» (есть у РБК).

С хамством и агрессией конфликты связали 60% опрошенных, на нежелание специалистов брать на себя ответственность или выполнять свои прямые обязанности обратили внимание 56%. Кроме того, по мнению россиян, в ссорах на работе виноваты сплетники (55%) и доносчики (46%); к ним могут привести также разговоры о зарплате (30%), политические разногласия (24%).

В опросе приняли участие 2,3 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 55 лет из крупных городов России. Исследование проводили методом онлайн-анкетирования в апреле 2024 года.

Чтобы избежать конфликтов, нужно аккуратно выбирать темы для общения, в том числе не обсуждать на рабочем месте личную жизнь. Так считают 74% опрошенных. По 46% респондентов не хотят обсуждать семейные проблемы и религию, показало исследование.

Ответственность за предотвращение ссор и обеспечение нормальной атмосферы большинство респондентов возложило на руководство. 44% участников ожидают, что начальство будет пресекать хамство и агрессию в сообщениях и разговорах. По мнению такой же доли респондентов, руководство может организовать для этого культурные мероприятия для сотрудников, еще 40% считают, что надо пресекать сплетни, 36% — обеспечивать гибкий рабочий график. Что начальство может пресекать доносительство, считают 31% опрошенных, а еще 27% верят, что этому помогут абонементы на корпоративный фитнес.

Токсичным и напряженным общение на работе сочли 12% опрошенных, подавляющее большинство респондентов удовлетворены рабочей атмосферой.

В прошлом году выяснилось, что после пандемии коронавируса при выходе в очный формат работы участились конфликты среди коллег. Опрос Superjob показал, что служебные конфликты были у 36% россиян. Ссоры возникали из-за обсуждения личной жизни, политических взглядов и организации рабочего пространства. При этом почти каждый второй россиянин заявил, что никогда не ругался с коллегами.