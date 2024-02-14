Россияне стали получать больше приглашений на работу за рубежом

В прошлом году россияне получили почти на 40% больше приглашений на работу за рубежом. По числу приглашений лидируют Казахстан, Белоруссия и Грузия

Фото: Jonas Walzberg / dpa / picture-alliance / ТАСС

В 2023 году россияне получили на 38% больше приглашений на вакансии за границей — 516 тыс., следует из исследования сервиса по поиску работы Headhunter (есть у РБК). Речь идет как о зарубежных, так и о российских работодателях.

Среди стран наибольший рост числа приглашений зафиксирован в следующих:

Туркменистан (22 приглашения в 2022 году против 301 в 2023-м, рост в 14 раз);

Аргентина (104 и 744, рост в семь раз);

США (3,4 тыс. и 18,9 тыс., рост в пять раз);

Великобритания (252 и 1,2 тыс., рост в пять раз);

Греция (49 и 206, рост в четыре раза);

Румыния (28 и 110, рост в четыре раза);

Грузия (23,5 тыс. и 84 тыс., рост в четыре раза).

Также отмечается рост числа приглашений из Южной Кореи, Сербии, ОАЭ и других государств Европы, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока.

Аналитики также указали, что в прошлом году россияне не получили ни одного приглашения из Швейцарии, Конго и Исландии, хотя годом ранее их количество исчислялось десятками и сотнями. Также снизилось число приглашений из Бангладеша (с 749 приглашений до 5), Норвегии (с 291 до 3), Словакии (с 307 до 12), Нидерландов (с 422 до 21), Эстонии (с 2 239 до 130), Вьетнама (со 166 до 23) и Франции (с 298 до 43).

Больше всего приглашений россияне получили в Казахстане (28%, или 142,7 тысячи приглашений), Белоруссии (21%, или 106,3 тысячи) и Грузии (16%, или 84,1 тысячи).

В числе профессий, обладатели которых чаще получают приглашения из других стран, — менеджеры по продажам (13%), программисты (11%), операторы call-центров, дизайнеры/художники и тестировщики (по 5%).

Некоторые российские компании в прошлом году запретили или ограничили возможность работать удаленно для своих сотрудников из-за рубежа. Так, в частности, поступил Тинькофф Банк: там пояснили, что «работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», такие центры находятся за границей в Белоруссии, Армении и Казахстане.