Дрон сбросил бомбу на территорию бывшего спиртзавода в Курской области

Фото: @gubernator_46 / Telegram

Украинский дрон сбросил взрывчатку на территории спиртзавода у села Гуево в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Село расположено близ границы с Украиной.

Губернатор заявил, что пожар возник в помещении заводского клуба, который не работает, пострадавших нет. Огонь потушили.

Накануне в Курской области объявлялась угроза атаки беспилотника на Курск. Она продлилась примерно два часа. О последствиях Старовойт не сообщил.