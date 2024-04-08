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Военная операция на Украине ,  
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Дрон сбросил бомбу на территорию бывшего спиртзавода в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: @gubernator_46 / Telegram
Фото: @gubernator_46 / Telegram

Украинский дрон сбросил взрывчатку на территории спиртзавода у села Гуево в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Село расположено близ границы с Украиной.

Губернатор заявил, что пожар возник в помещении заводского клуба, который не работает, пострадавших нет. Огонь потушили.

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Фото:Минобороны России

Накануне в Курской области объявлялась угроза атаки беспилотника на Курск. Она продлилась примерно два часа. О последствиях Старовойт не сообщил.

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