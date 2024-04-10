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Политика ,  
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В АТЦ назвали Украину среди источников террористической угрозы для СНГ

АТЦ: из Украины и Афганистана исходят террористические угрозы для стран СНГ
Совещание руководителей национальных АТЦ государств &ndash; участников СНГ
Совещание руководителей национальных АТЦ государств – участников СНГ (Фото: cisatc.org)

Террористические угрозы для стран СНГ исходят из Афганистана, государств Ближнего Востока и Украины, заявили участники совещания руководителей национальных антитеррористических центров (АТЦ) участников Содружества независимых государств (СНГ). Сообщение пресс-службы АТЦ приводит «РИА Новости».

Ключевым фактором, влияющим на возникновение и развитие угроз террористического характера для СНГ, является «высокая активность международных террористических организаций на территории Афганистана», уточнили в пресс-службе.

Участники заседания назвали также угрожающей безопасности активность террористов в сирийско-иракской зоне, на Ближнем Востоке в целом и на Украине.

Террористическую опасность усиливают и возросшие риски нелегального ввоза на территорию стран-участниц СНГ оружия и боеприпасов, а также использование новейших информационных и технических достижений, например, технологий искусственного интеллекта, в преступной деятельности.

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Теги
террористическая угроза Антитеррористический центр СНГ саммит СНГ
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