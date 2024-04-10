Жителя Липецкой области приговорили к 9 годам за покушение на госизмену

Жителю Липецкой области дали девять лет за покушение на госизмену и теракт

Жителя Липецкой области приговорили к девяти годам лишения свободы за покушение на госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.

По версии следствия, в октябре 2022 года 19-ти летний Всеволод Куликов, готовясь к участию в боевых действиях на стороне ВСУ, разослал анкету со своими личными данными в PDF-формате в несколько националистических формирований. Тогда «Легион «Свободы России» (запрещен в России и признан террористической организацией) решил принять его в свои ряды, предложив пройти проверку путем совершения нескольких диверсий за денежное вознаграждение.

Куликов выбрал в качестве тестового задания поджог взлетно-посадочной полосы военного аэродрома под Липецком. От кураторов национальной гвардии в Киеве он получил подробные инструкции, в которых рассказывалось, как изготовить коктейли Молотова. После совершения нескольких диверсий на территории Липецкой области Куликов планировал выехать на Украину через Грузию. В феврале 2023 года его задержали.

Куликова обвинили по ч.1 ст. 30, ст. 275 УК (покушение на госизмену в виде перехода на сторону противника), ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта) и ч.1 ст. 205.1 УК (вовлечение лица к участию на территории Украины в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России).

Три года он будет отбывать в тюрьме, а остальные шесть — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания Куликову назначили год ограничения свободы без штрафа, рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По ее словам, Куликов явился с повинной и активно способствовал раскрытию преступления. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе тот факт, что в момент приготовления к совершению преступления, предусмотренного 205.1 УК, парень был несовершеннолетним.

8 апреля сотрудники ФСБ по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска, передававшего данные о перевозке вооружения в зону военной операции.

По данным службы, он установил контакт «с организациями, действующими против безопасности» России и передавал иностранным спецслужбам сведения о способах и маршрутах перевозки оружия и военной техники в зону спецоперации.

Ему грозит пожизненное наказание по ст. 275 Уголовного кодекса — госизмена.