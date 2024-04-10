 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителя Липецкой области приговорили к 9 годам за покушение на госизмену

Жителю Липецкой области дали девять лет за покушение на госизмену и теракт
Сюжет
Военная операция на Украине

Жителя Липецкой области приговорили к девяти годам лишения свободы за покушение на госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.

По версии следствия, в октябре 2022 года 19-ти летний Всеволод Куликов, готовясь к участию в боевых действиях на стороне ВСУ, разослал анкету со своими личными данными в PDF-формате в несколько националистических формирований. Тогда «Легион «Свободы России» (запрещен в России и признан террористической организацией) решил принять его в свои ряды, предложив пройти проверку путем совершения нескольких диверсий за денежное вознаграждение.

Куликов выбрал в качестве тестового задания поджог взлетно-посадочной полосы военного аэродрома под Липецком. От кураторов национальной гвардии в Киеве он получил подробные инструкции, в которых рассказывалось, как изготовить коктейли Молотова. После совершения нескольких диверсий на территории Липецкой области Куликов планировал выехать на Украину через Грузию. В феврале 2023 года его задержали.

Куликова обвинили по ч.1 ст. 30, ст. 275 УК (покушение на госизмену в виде перехода на сторону противника), ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта) и ч.1 ст. 205.1 УК (вовлечение лица к участию на территории Украины в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России).

Три года он будет отбывать в тюрьме, а остальные шесть — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания Куликову назначили год ограничения свободы без штрафа, рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По ее словам, Куликов явился с повинной и активно способствовал раскрытию преступления. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе тот факт, что в момент приготовления к совершению преступления, предусмотренного 205.1 УК, парень был несовершеннолетним.

Жителя Дзержинска задержали за передачу ВСУ данных о перевозке оружия
Политика
Фото:SGr / Fotodom / Shutterstock

8 апреля сотрудники ФСБ по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска, передававшего данные о перевозке вооружения в зону военной операции.

По данным службы, он установил контакт «с организациями, действующими против безопасности» России и передавал иностранным спецслужбам сведения о способах и маршрутах перевозки оружия и военной техники в зону спецоперации.

Ему грозит пожизненное наказание по ст. 275 Уголовного кодекса — госизмена.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
госизмена попытка теракт Липецкая область ВСУ
Материалы по теме
Жителя Дзержинска задержали за передачу ВСУ данных о перевозке оружия
Политика
Жителю Омска дали 12 лет колонии за госизмену
Политика
Жителя Дальнего Востока заподозрили в госизмене из-за данных для Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 09 апр, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 09 апр, 17:05
Sun узнал о подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана Политика, 05:24
Жителя Липецкой области приговорили к 9 годам за покушение на госизмену Политика, 05:21
ФБР отказалось комментировать отправку на Украину членов наркокартелей Политика, 04:37
Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию Политика, 04:16
CNN узнал о планах Вашингтона запретить пользоваться софтом «Касперского» Технологии и медиа, 04:01
Овечкин установил рекорд НХЛ, забросив 30 шайб в 18 сезонах Спорт, 03:48
Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному запуску Технологии и медиа, 03:29
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
В Николаеве прогремели взрывы Политика, 03:23
Три человека погибли из-за взрыва на гидроэлектростанции в Италии Общество, 02:54
Замгенсека НАТО заявил о недоверии к России в переговорах Политика, 02:49
США одобрили возможную продажу Украине системы обслуживания ЗРК Hawk Политика, 02:36
Россия и Украина запросили заседание по ситуации на ЗАЭС Политика, 02:27
МВД объявило в розыск фемактивистку и писательницу Дарью Серенко Политика, 01:42
Зеленский заявил о плане нового контрнаступления Политика, 01:36