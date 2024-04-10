Оператор «Вести Луганск» получил ранение в зоне военной операции

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Оператор съемочной группы «Вести Луганск» получил ранение в ногу в результате обстрела, под который попала съемочная группа под Кременной, говорится в сообщении телекомпании «ГТРК ЛНР».

«Оператор получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондент получил контузию. Мы продолжаем держать связь с группой», — говорится в сообщении телеканала.

В ногу ранен оператор Денис Шум, контужен корреспондент Артем Юндас, уточнили позднее в телекомании. Информацию о пострадавших в результате обстрела журналистах подтвердили в пресс-службе правительства Луганской народной республики (ЛНР).

В мае 2023 года группа журналистов попала под минометный обстрел около контрольно-пропускного пункта Грайворон в Белгородской области. Корреспондент ТАСС рассказал, что, как только он и коллеги вышли из машин, сопровождавший их глава Козинского поселения Игорь Моховенко, на территории которого находится Грайворон, услышал характерный свист и скомандовал ложиться.

Снаряд разорвался в паре десятков метров от группы и не задел журналистов, они не пострадали. После произошедшего группа покинула территорию КПП.