Съезд промышленников и предпринимателей перенесли на 17 апреля

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) перенес дату ежегодного съезда с 18 на 17 апреля, сообщили РБК в пресс-службе объединения.

«Да, подтверждаем, съезд пройдет 17 апреля», — сказал представитель РСПП.

Позднее информацию обновили на официальном сайте союза. Съезд начнется в 11:00 мск 17 апреля, регистрация открыта до 15:00 мск 10 апреля.

Это второй перенос съезда: изначально он был запланирован на 15 февраля.

В 2023 году съезд промышленников и предприниматель прошел 16 марта. В нем принял участие президент Владимир Путин. На мероприятии обсудили «уникальную ситуацию» на рынке из-за ухода иностранцев из России, возобновление «устойчивого роста» внутреннего спроса и снижение инфляции.