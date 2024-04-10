«Яндекс» представил новую версию «Алисы» с нейросетью YandexGPT

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«Яндекс» представил новую версию голосового помощника «Алиса», базирующуюся на нейросети YandexGPT. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

YandexGPT, внедренный в «Алису», обучали на «огромных массивах информации» из интернета. Если раньше голосовой помощник отвечал примерно на 60% вопросов пользователя, а в остальных случаях предлагал поискать ответ в интернете или прислать результаты поиска, то теперь он отвечает на 95% вопросов и может назвать источник информации.

Кроме того, для работы с текстами появился отдельный чат с «Алисой». Чат синхронизируется для разных устройств: можно начать диалог на компьютере и продолжить на смартфоне. Кроме того, есть возможность вести несколько чатов одновременно: например, в одном писать с «Алисой» текст, а в другом — задавать ей вопросы. Контекст и история общения сохраняются в каждом чате.

Голосовой помощник также научился удерживать контекст беседы. Например, если попросить «Алису» посоветовать породу собаки, а потом спросить, «сколько времени ей нужно уделять», ассистент поймет, о чем речь. Помощник также стал задавать дополнительные вопросы в случае недопонимания.

Новая «Алиса» с YandexGPT доступна всем пользователям на всех основных устройствах и платформах. С подпиской «Яндекс Плюс» уровня «Про» можно пользоваться самой мощной на данный момент версией нейросети — YandexGPT 3 Pro. С ней «Алиса» способна давать развернутые ответы, работать с разными стилями и форматами текстов, а также выполнять инструкции с несколькими условиями.

«Яндекс» представил третье поколение нейросети YandexGPT в конце марта. Эта версия лучше понимает вопросы пользователя — верные ответы на запросы она дает в 63%. Показатель YandexGPT 2 находился на уровне 55%.

YandexGPT была запущена в мае 2023 года. Помимо «Алисы» эту языковую модель можно использовать в «Яндекс.Браузере», сервисе 300.ya.ru, поиске «Яндекса», на «Яндекс.Маркете» и в «Яндекс.Станции».