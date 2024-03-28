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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» представил третье поколение нейросетей YandexGPT

«Яндекс» представил третье поколение нейросетей YandexGPT
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» выпустил новое поколение нейросетей — YandexGPT 3. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«YandexGPT 3 Pro эффективнее решает сложные задачи и лучше понимает контекст беседы по сравнению с YandexGPT 2. Новая нейросеть особенно хорошо проявляет себя в таких сферах, как клиентская поддержка, онлайн-продажи, маркетинг», — говорится в сообщении.

Новая версия нейросети лучше понимает вопросы пользователя, верные ответы на запросы YandexGPT 3 дает в 63%. Показатель YandexGPT 2 находился на уровне 55%.

Нейросеть также эффективнее справляется с созданием контента, классификацией информации и генерацией идей, чем ее предыдущая версия.

«В среднем YandexGPT 3 отвечала лучше, чем YandexGPT 2 в 67% случаев. При работе с пользовательскими запросами и обработке бизнес-запросов новая нейросеть отвечала лучше в 69% и 60% случаев соответственно», — сообщила пресс-служба «Яндекса».

Первая версия языковой модели — YandexGPT 3 Pro — предназначена для бизнеса, она доступна на сайте Yandex Cloud. YandexGPT 3 для широкой аудитории появится в доступе в ближайшее время, пообещали в компании.

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

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Самую мощную и популярную языковую модель — ChatGPT— американская компания OpenAI представила в 2020 году.

Весной 2023 года «Яндекс» создал свой аналог нейросети и добавил его в голосовой помощник «Алиса». Нейросеть могла писать деловые письма, сценарии для мероприятий, выбирать подарки. Вторую версию языковой модели компания выпустила в сентябре 2023 года.

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