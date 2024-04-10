Суд утвердил третий оборотный штраф Google в ₽4,6 млрд за экстремистские видео

Google проиграла апелляцию об оборотном штрафе в ₽4,6 млрд за фейки

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press

Московский городской суд признал законным взыскание с компании Google 4,6 млрд руб. штрафа. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в своем телеграм-канале.

Суд оставил постановление Таганского районного суда Москвы о назначении административного наказания в виде штрафа в 4 611 738 636 руб. без изменения, а апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения.

В декабре 2023 года Таганский суд признал Google виновной в повторном неудалении запрещенной в России информации (ч.5 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях). Поводом для возбуждения дела стали несколько видеороликов на YouTube.

В видео содержалась информация о потерях армии России в ходе военной операции на Украине, о жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия. Кроме того, в роликах российские регуляторы увидели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и экстремистские материалы.

Это уже третий оборотный штраф Google. Первый оборотный штраф суд выписал в декабре 2021 года. Размер взыскания составил 7,221 млрд руб. Тогда компанию также обвинили в неудалении запрещенной в России информации.

Второй оборотный штраф в России компания получила в июле 2022 года. Тогда суд оштрафовал Google на 21,7 млрд руб. за повторное неудаление недостоверной информации о военной операции на Украине.

Оба штрафа были наложены в соответствии с ч. 5 ст. 13.41 КоАП (повторное неудаление контента). Максимальное наказание за это для юридических лиц — от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки.