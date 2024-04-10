В Таганроге отменили угрозу атаки дронов

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Угроза атаки дронов в Таганроге отменена, сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Фатеев.

«Отбой угрозы атаки БПЛА», — написал он в 10:08 мск.

За полчаса до этого мэр Таганрога предупредил местных жителей, что город подвергся атаке беспилотников. Он призвал людей укрыться в безопасных помещениях без окон, например в подвалах и на нижних этажах зданий.

Таганрог и ранее подвергался атакам дронов: последние две атаки были совершены 9 и 12 марта.