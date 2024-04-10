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Военная операция на Украине ,  
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В Николаеве прогремели взрывы

«Суспiльне»: в Николаеве прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Николаеве прозвучали взрывы, сообщает «Суспiльне». Глава областной администрации Виталий Ким в телеграм-канале предупредил, что в регионе объявлена воздушная тревога.

До этого издание писало о взрывах в Николаевской области, а также в нескольких районах города Запорожье, который остается под контролем Киева.

Сигналы тревоги звучат также в Одесской области.

Мэр Николаева сообщил о взрыве в городе
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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