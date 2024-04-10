В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве прозвучали взрывы, сообщает «Суспiльне». Глава областной администрации Виталий Ким в телеграм-канале предупредил, что в регионе объявлена воздушная тревога.

До этого издание писало о взрывах в Николаевской области, а также в нескольких районах города Запорожье, который остается под контролем Киева.

Сигналы тревоги звучат также в Одесской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.