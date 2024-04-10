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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прозвучали взрывы

«Суспiльне»: в Одессе прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе прозвучали взрывы, сообщает «Суспiльне». До этого в Одесской области объявили воздушную тревогу.

«Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги», — написал в телеграм-канале глава областной администрации Олег Кипер.

Сигналы воздушной тревоги звучат также в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В Николаеве прогремели взрывы
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В ночь на 10 апреля взрывы прогремели также в соседней Николаевской области, в том числе в административном центре. Кроме того, «Суспiльне» сообщало о взрывах в нескольких районах города Запорожье, который остается под контролем Киева.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесса взрывы Воздушная тревога
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