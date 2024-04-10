В Одессе прозвучали взрывы, сообщает «Суспiльне». До этого в Одесской области объявили воздушную тревогу.

«Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги», — написал в телеграм-канале глава областной администрации Олег Кипер.

Сигналы воздушной тревоги звучат также в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В ночь на 10 апреля взрывы прогремели также в соседней Николаевской области, в том числе в административном центре. Кроме того, «Суспiльне» сообщало о взрывах в нескольких районах города Запорожье, который остается под контролем Киева.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.