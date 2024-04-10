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Политика ,  
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Кисида подарил Байдену принцессу и динозавра

Премьер Японии Кисида подарил Байдену мерч Super Mario и японские сувениры
Юко Кисида, Фумио Кисида, Джо Байден и Джилл Байден (слева направо)
Юко Кисида, Фумио Кисида, Джо Байден и Джилл Байден (слева направо) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Японский премьер-министр Фумио Кисида во время официального визита в США подарил американскому президенту Джо Байдену мерч вселенной Super Mario от компании Nintendo — игрушки братьев Марио, принцессы Пич и динозавра Йоши, а также футболку, сумку и посуду. Полный список подарков опубликован на сайте МИД Японии.

В число подаренных Байдену сувениров также вошли кофейная чашка и ручка, созданная по технологии лакирования «вадзима-нури». Она была изготовлена на заказ по случаю визита. Кисида подчеркнул, что технология «вадзима-нури» традиционно используется в пострадавшем от землетрясения районе Ното.

Кроме того, глава правительства Японии преподнес Байдену кофе из Окинавы, а его супруга Юко Кисида подарила Джилл Байден браслет, подвеску и серьги.

США и Япония обновят систему координации для совместных военных операций
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

В предыдущий раз Байден встретился с японским премьером в январе 2023 года. Тогда Япония и США договорились об усилении стратегического военного сотрудничества на Дальнем Востоке, указав в качестве главных угроз Россию и КНР.

Кроме того, обе стороны договорились, что развернутый на острове Окинава 12-й артиллерийский полк корпуса морской пехоты США останется в Японии и к 2025 году будет реорганизован в 12-й прибрежный полк морской пехоты.

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