ФБР отказалось комментировать отправку на Украину членов наркокартелей

Федеральное бюро расследований (ФБР) не стало комментировать заявление Службы внешней разведки России (СВР) о вербовке США представителей наркокартелей для участия в конфликте на Украине.

«ФБР отказывается от комментариев», — заявил «РИА Новости» официальный представитель ведомства.

Накануне в СВР заявили, что американские частные военные компании под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР начали вербовать отбывающих сроки представителей наркокартелей Мексики и Колумбии для отправки на Украину.

«В слу­чае согласия на «командировку» им обещается полная амнистия в расчете на то, что они никогда не вернутся назад», — говорилось в сообщении СВР.

В марте директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что ведомство располагает информацией, что Франция готовит военный контингент к отправке на Украину.

По словам Нарышкина, в случае отправки контингента он станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил. «Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак», — сказал он.