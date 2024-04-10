Феминистка, акционистка и писательница Дарья Серенко объявлена в розыск

МВД объявило в розыск фемактивистку и писательницу Дарью Серенко

МВД объявило в розыск фемактивистку и писательницу Дарью Серенко (признана иноагентом), об этом девушка сообщила в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В карточке в базе розыска МВД сказано, что Серенко разыскивают по уголовной статье, по какой конкретно, не уточняется.

«Думаю, что это дело за отсутствие маркировки иноагента, но пока не ясно», — написала Серенко.

В январе 2023 года Минюст внес Серенко в реестр иноагентов. Она руководит «Феминистским антивоенным сопротивлением» (также объявлено иноагентом).

По мнению ведомства, активистка собирала средства в поддержку Украины, «способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, распространяла информацию о деятельности лица, признанного иностранным агентом».

Кроме того, считают в Минюсте, она пропагандировала ЛГБТ-отношения («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).