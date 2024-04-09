В Оренбургской области под угрозой затопления оказалась трасса «Урал»

Фото: Министерство строительства Оренбургской области Фото: Министерство строительства Оренбургской области

Паводковые воды подошли к участку федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области, чтобы не допустить перелива воды, обочины засыпали скальным грунтом. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстроя во «ВКонтакте». Речь идет о 118-м километре трассы на участке Оренбург — Орск.

«Для того чтобы не допустить перелива воды через проезжую часть, ГУП «Оренбургремдорстрой» оперативно произвели отсыпку обочин скальным грунтом», — говорится в сообщении. Протяженность обработанного участка составила 250 м.

Кроме того, на трассе зафиксировали еще два опасных участка, где может быть перелив паводковых вод. Если вода поднимется и к ним, то на этих участках тоже засыпят обочины, отметили в ведомстве.

«В целом по области снижается количество паводковых проявлений на объектах дорожной инфраструктуры», — добавил в минстрое.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, из-за чего подтопленными оказались свыше 7 тыс. домов и приусадебных участков. Под водой оказались несколько мостов в Оренбургской области.

Максимум дамбы был рассчитан на уровень реки Урал 5,5 м, однако уже 6 апреля уровень воды в реке превысил 9,5 м. 9 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил, что «Урал потихоньку начал спадать», пик паводка прошел.

Всего в Оренбургской области из-за паводков затопило более 10 тыс. жилых домов. В регионе ввели режим ЧС. Жителей Оренбурга предупредили о возможной экстренной эвакуации.