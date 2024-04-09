На главреда «Устюжаночки» пожаловались в МВД из-за фото в желтой куртке

Антонида Смолина (Фото: antonida_smolina / VK)

На журналистку из Вологодской области Антониду Смолину написали заявление из-за фото, на котором она, одетая в желтую куртку, стоит на фоне синего неба и водоема. Об этом девушка рассказала РБК.

Антонида Смолина живет в Великом Устюге и работает главным редактором местной газеты «Устюжаночка». В ее соцсетях есть несколько фотографий в той желтой куртке.

Как рассказала журналистка, жалобу на нее написал незнакомый ей мужчина. После этого к Смолиной пришел полицейский и попросил написать объяснение.

«Я написала, что цвет неба от меня не зависит, пуховику моему три года, а я не имею возможности покупать новые пуховики каждый раз, когда меняется общественная оценка того или иного цвета», — заявила девушка.

Также журналистка написала в объяснительной, что не испытывает неприязни к мужчине, который написал на нее донос. «Желаю ему здоровья и найти общественно полезное хобби, не связанное с длительным использованием гаджетов, которые, как мне известно, плохо влияют на здоровье человека», — добавила она.

После этого каких-либо дальнейших действий со стороны полиции не последовало, отметила Смолина.

В марте суд оштрафовал на 30 тыс. руб. жительницу Москвы Марию Вировец за то, что на лямке ее сумки был изображен цветок незабудки, имеющий цветовую гамму флага Украины.

Следствие сделало вывод, что таким образом женщина выразила негативное отношение в адрес военной операции России на Украине. Действия жительницы столицы «распространялись на пассажиров Московского метрополитена и имели явный публичный характер», говорится в постановлении суда.

Москвичку признали виновной по статье о дискредитации российской армии — ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.