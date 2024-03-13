Суд в Москве оштрафовал на ₽30 тыс. жительницу за желто-синюю незабудку на сумке

В Москве девушку оштрафовали за вышитую желто-синюю незабудку на сумке

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. руб. жительницу столицы Марию Вировец за демонстрацию средства «наглядной агитации, негативного отношения к проводимой военной специальной операции вооруженными силами» России. Это следует из карточки дела в картотеке общей юрисдикции судов Москвы.

На лямке сумки у Вировец был изображен цветок незабудка, имеющий цветовую гамму флага Украины. Таким образом, по мнению суда, она выразила негативное отношение в адрес военной операции России на Украине. Действия жительницы столицы «распространялись на пассажиров Московского метрополитена и имели явный публичный характер», говорится в постановлении суда.

Вировец признали виновной в ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию российских военных). Максимальный штраф по ней составляет 50 тыс. руб.

29 февраля главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова оштрафовали на 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии. Как уточнили в пресс-службе судов Москвы, Соколов, будучи главредом, опубликовал в открытом доступе материал под названием «Ничьи мальчики», в котором «содержатся признаки дискредитации СВО на территории Украины».