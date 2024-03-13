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Военная операция на Украине ,  
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В Москве девушку оштрафовали за вышитую желто-синюю незабудку на сумке

Суд в Москве оштрафовал на ₽30 тыс. жительницу за желто-синюю незабудку на сумке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. руб. жительницу столицы Марию Вировец за демонстрацию средства «наглядной агитации, негативного отношения к проводимой военной специальной операции вооруженными силами» России. Это следует из карточки дела в картотеке общей юрисдикции судов Москвы.

На лямке сумки у Вировец был изображен цветок незабудка, имеющий цветовую гамму флага Украины. Таким образом, по мнению суда, она выразила негативное отношение в адрес военной операции России на Украине. Действия жительницы столицы «распространялись на пассажиров Московского метрополитена и имели явный публичный характер», говорится в постановлении суда.

Вировец признали виновной в ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию российских военных). Максимальный штраф по ней составляет 50 тыс. руб.

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29 февраля главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова оштрафовали на 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии. Как уточнили в пресс-службе судов Москвы, Соколов, будучи главредом, опубликовал в открытом доступе материал под названием «Ничьи мальчики», в котором «содержатся признаки дискредитации СВО на территории Украины».

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Теги
дискредитация армии Симоновский суд Москва Украина
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