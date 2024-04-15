Эксперты оценили, будет ли сложнее найти няню после введения ГОСТа

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Принятие в России ГОСТа с требованиями к услугам по присмотру и уходу за детьми коснется компаний, занимающихся подбором нянь, и может привести к дефициту таких работников, заявил в разговоре с РБК старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк. Так он ответил на сообщения о том, что Росстандарт принял первый в России ГОСТ с требованиями к услугам по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

«Принятие указанного документа в первую очередь коснется компаний, предоставляющих услуги по подбору нянь. Этот документ более чем актуален и необходим», — сказал Грицюк.

Также из-за требования, что рабочий стаж няни должен быть не менее трех лет, может возникнуть дефицит представителей данных услуг на рынке труда, отметил эксперт. Повышение цен на услуги няни он назвал вполне реальным в связи с «ожидаемым превышением» спроса над предложением.

Что касается заключения договора, то, по мнению Грицюка, это личный вопрос родителей. «На мой взгляд, это вопрос правовой грамотности и осознанности родителей», — уточнил он.

ГОСТы, хоть их и устанавливает Росстандарт, носят рекомендательный характер и применяются добровольно по договоренности обеими сторонами, рассказал РБК доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. Зато этот документ может стать «своего рода настольной книгой» для тех, кто не знает, как организовать такой процесс, отметил он.

«При этом все исполнители услуг по уходу за детьми обязаны соблюдать во многом созвучные требования других федеральных законов: от Гражданского кодекса, через закон «О защите прав потребителей» до Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка», — обратил внимание эксперт.

Контроль за соответствием работы няни ГОСТу ложится на плечи заказчика — родителей ребенка, правоохранительные органы могут вмешаться лишь при рассмотрении правонарушений или преступлений, сообщил Семеновский. Он также посоветовал родителям фиксировать обязательства сторон как минимум в письменной форме, что рекомендует и ГОСТ. Влияние на ценообразование в связи с принятием документа эксперт исключил.

Росстандарт принял первый в России ГОСТ для нянь в марте 2024 года. В нем прописаны как требования к работнику, так и права и обязанности заказчика.

Среди требований к няне — профессиональная подготовка по образовательным программам среднего профессионального образования, повышение квалификации не реже одного раза в три года, опыт работы с детьми не менее трех лет, справка об отсутствии судимостей, отсутствие языкового барьера, а также психических расстройств и вредных привычек.

Заказчик должен соблюдать режим рабочего времени и режим отдыха няни, предоставлять необходимые материалы и оборудование для ухода за детьми, обеспечить сохранность персональных данных и т.д.