Росстандарт принял первый в России ГОСТ для нянь

Фото: Валерий Матыцин / ТАСC

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приняло первый в России ГОСТ с требованиями к услугам по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Документ опубликован на сайте ведомства.

Среди требований к работнику по присмотру и уходу за детьми или к няне:

профессиональная подготовка по образовательным программам среднего профессионального образования,

повышение квалификации не реже одного раза в три года,

опыт работы с детьми не менее трех лет,

справка об отсутствии судимостей,

отсутствие языкового барьера,

отсутствие психических расстройств и вредных привычек.

В услуги по уходу за ребенком входит:

кормление

гигиенические процедуры

игры и развивающие занятия

оказание первой доврачебной помощи,

возможны уборка детских комнат и приготовление пищи.

Заказчик должен соблюдать режим рабочего времени и режим отдыха няни, предоставлять необходимые материалы и оборудование для ухода за детьми, обеспечить сохранность персональных данных и т.д.

При этом если заказчику не понравится, как няня ухаживает за ребенком, то он может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

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В начале 2024 года в России сервисы hh.ru, «Авито» и профильные агентства сообщили о дефиците нянь, спрос на услуги значительно превысил предложение. Например, сервис YouDo в первый месяц года заметил увеличение спроса на 39% по стране.

Кроме того, теперь родителям все чаще требуется няня на час или помощник, который не только будет присматривать за детьми, но и возить их в школу или делать домашние дела. Так, на «Авито» предлагают найти нянь на час, автонянь (чтобы возить ребенка в школу и на секции), нянь-гувернанток, нянь-репетиторов.