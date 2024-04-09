Страны Северной Европы решили совместно защищать подводную инфраструктуру

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Европейские государства, морские границы которых проходят через Северное море, заключили соглашение о совместной работе по защите подводной инфраструктуры, в том числе от возможных атак со стороны России, сообщает Reuters.

Декларацию подписали шесть стран: Великобритания, Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды и Бельгия.

Британский министр по атомной энергии и возобновляемым энергетическим источникам Эндрю Боуи отметил, что Северное море является «локомотивом европейских проектов в области возобновляемых источников» и в уменьшении выбросов в атмосферу. По его словам, крайне важно защищать ключевую энергетическую инфраструктуру в этом регионе «сейчас и в будущем».

«Укрепление связей с нашими главными соседями по Северной Европе, которое мы имеем сегодня, позволит добиться именно этого, обеспечив устойчивость инфраструктуры к тем, кто может попытаться угрожать ей или нарушить ее работу», — пояснил он.

В конце сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», предназначенных для поставок российского газа в Европу, произошли взрывы. Из строя были выведены три трубопроводные ветки из четырех. Расследованием случившегося занимались Германия, Дания и Швеция.

Результаты расследования не опубликованы. Западные СМИ неоднократно писали об украинском следе в этом деле. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что газопроводы взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием.

В мае 2023 года в Североатлантическом альянсе заявили об усиливающихся опасениях по поводу действий России в Атлантическом океане, а также в Северном и Балтийском морях. В НАТО сообщили о возможном ударе по подводным кабелям и другой критически важной инфраструктуре Европы со стороны России.

В Кремле перед этим опровергали информацию о подготовке Россией диверсий на энергетических объектах Европы.