Суд отклонил иск активиста к клубу «Мутабор» из-за «голой вечеринки»

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Лефортовский районный суд в Москве отказал тюменскому активисту в удовлетворении иска к клубу «Мутабор» (ООО «Арт Центр») о компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Из сообщения следует, что тюменец Юрий Рябцев также подавал иск к ООО «Департмент Маркетинг», которая занимается организацией мероприятия.

Рябцев в январе подал иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда после проведения в «Мутаборе» «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что активист требовал взыскать 1 млрд руб. с ООО «Арт Центр» как с заведения, где прошла вечеринка, и с ООО «Департмент маркетинг» как с организатора мероприятия.

В пресс-службе московских судов сообщили ранее, что, по мнению Рябцева, проведение «голой вечеринки» «на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни». По информации пресс-службы судов, активист неоднократно выступал против «пропаганды нетрадиционных отношений, в защиту христианских православных ценностей и правил».

Вечеринка Ивлеевой Almost Naked («Почти голый») прошла в ночь на 21 декабря 2023 года. Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, выложили в интернет. Они вызвали широкий общественный резонанс, а Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

На фоне скандала участники вечеринки сообщили, что их концерты начали отменять. Ивлеева и другие записали видео с извинениями. К ней и к «Мутабору» также было подано несколько исков.