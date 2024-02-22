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Суд оставил без рассмотрения иск к МТС на ₽10 млн из-за «голой вечеринки»

Таганский суд оставил без рассмотрения требования к МТС из-за «голой вечеринки»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Таганский районный суд Москвы оставил без рассмотрения исковые требования Олега Останния к МТС о компенсации морального вреда на 10 млн руб. в связи с «головой вечеринкой» в клубе «Мутабор», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

26 января суд также вернул Останнии иск к блогеру Насте Ивлеевой и МТС о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 млн руб.: из заявления не следовало, что ущерб причинили совместные действия ответчиков. Отдельный иск к компании на ту же сумму суд принял к производству и теперь оставил его без рассмотрения.

16 февраля Таганский суд отказал в удовлетворении требований Александра Трещева к МТС о взыскании $1 млрд в качестве компенсации морального вреда из-за вечеринки. Истец не явился в суд. Трещев требовал взыскать с компании средства для перечисления в фонд поддержки участников военной операции «Защитники Отечества».

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Общество

Вечеринка Насти Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, выложили в интернет. Роскомнадзор нашел в вечеринке признаки «пропаганды ЛГБТ», ряд общественных деятелей и патриотических организаций осудили участников мероприятия за аморальное поведение.

Одним из участников вечеринки был вице-президент МТС Игорь Мишин. Оператор заверил, что не имел отношения к мероприятию, не выступал в качестве организатора или спонсора. После скандала МТС исключил Ивлееву из числа амбассадоров бренда, а рекламу с ней сняли с эфира.

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голая вечеринка МТС Таганский суд Москвы Москва Настя Ивлеева
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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