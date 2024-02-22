Суд оставил без рассмотрения иск к МТС на ₽10 млн из-за «голой вечеринки»
Таганский районный суд Москвы оставил без рассмотрения исковые требования Олега Останния к МТС о компенсации морального вреда на 10 млн руб. в связи с «головой вечеринкой» в клубе «Мутабор», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
26 января суд также вернул Останнии иск к блогеру Насте Ивлеевой и МТС о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 млн руб.: из заявления не следовало, что ущерб причинили совместные действия ответчиков. Отдельный иск к компании на ту же сумму суд принял к производству и теперь оставил его без рассмотрения.
16 февраля Таганский суд отказал в удовлетворении требований Александра Трещева к МТС о взыскании $1 млрд в качестве компенсации морального вреда из-за вечеринки. Истец не явился в суд. Трещев требовал взыскать с компании средства для перечисления в фонд поддержки участников военной операции «Защитники Отечества».
Вечеринка Насти Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, выложили в интернет. Роскомнадзор нашел в вечеринке признаки «пропаганды ЛГБТ», ряд общественных деятелей и патриотических организаций осудили участников мероприятия за аморальное поведение.
Одним из участников вечеринки был вице-президент МТС Игорь Мишин. Оператор заверил, что не имел отношения к мероприятию, не выступал в качестве организатора или спонсора. После скандала МТС исключил Ивлееву из числа амбассадоров бренда, а рекламу с ней сняли с эфира.
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео