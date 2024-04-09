Прокуратура Оренбуржья не выявила завышений цен на еду и воду на фоне паводков

Прокуратура не выявила завышения цен на продукты и воду в Оренбуржье

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Прокуратура Оренбургской области «на текущий момент» не выявила случаев завышения цен на воду и продовольственные товары на фоне паводков, говорится в поступившем РБК сообщении регионального главка ведомства.

Ранее ведомство инициировало проверку цен на товары первой необходимости из-за публикаций в СМИ о «значительном завышении стоимости питьевой воды».

«Прокурорами городов, районов и межрайонных прокуратур по результатам проверочных мероприятий на текущий момент фактов завышения стоимости продовольственных товаров и воды не выявлено», — сказано в сообщении.

Прокуратура объявила юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в регионе, 48 предостережений о недопустимости нарушений законов о ценообразовании, добавили в ведомстве.

Региональная прокуратура совместно с Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) продолжает отслеживать ситуацию с ценами на товары первой необходимости в Оренбургской области, сказано в сообщении.

В Орске 5 апреля прорвало дамбу, из-за этого город и другие населенные пункты области оказались затоплены. МЧС также предупреждало об угрозе подтоплений в Тюменской и Курганской областях, жителей последней призвали эвакуироваться.

Жители Оренбургской области из-за паводков начали раскупать питьевую воду: «Урал56.Ру» и Orsk.ru сообщили со ссылкой на покупателей, что ее сложно найти в магазинах. По данным RT, стоимость пятилитровой бутылки воды в отдельных магазинах выросла до 300 руб.

В пресс-службе администрации Орска РБК заявили, что бутилированную воду быстро разбирают, но товар подвозят в торговые точки.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали не пить воду из-под крана в период паводка из-за высокого риска заражения опасной инфекцией. В администрации Орска в то же время заверили, что в централизованных источниках вода соответствует гигиеническим нормам.