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Потоп в Орске ,  
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Прокуратура не выявила завышения цен на продукты и воду в Оренбуржье

Прокуратура Оренбуржья не выявила завышений цен на еду и воду на фоне паводков
Сюжет
Потоп в Орске
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Прокуратура Оренбургской области «на текущий момент» не выявила случаев завышения цен на воду и продовольственные товары на фоне паводков, говорится в поступившем РБК сообщении регионального главка ведомства.

Ранее ведомство инициировало проверку цен на товары первой необходимости из-за публикаций в СМИ о «значительном завышении стоимости питьевой воды».

«Прокурорами городов, районов и межрайонных прокуратур по результатам проверочных мероприятий на текущий момент фактов завышения стоимости продовольственных товаров и воды не выявлено», — сказано в сообщении.

Прокуратура объявила юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в регионе, 48 предостережений о недопустимости нарушений законов о ценообразовании, добавили в ведомстве.

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Фото:МЧС России

Региональная прокуратура совместно с Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) продолжает отслеживать ситуацию с ценами на товары первой необходимости в Оренбургской области, сказано в сообщении.

В Орске 5 апреля прорвало дамбу, из-за этого город и другие населенные пункты области оказались затоплены. МЧС также предупреждало об угрозе подтоплений в Тюменской и Курганской областях, жителей последней призвали эвакуироваться.

Жители Оренбургской области из-за паводков начали раскупать питьевую воду: «Урал56.Ру» и Orsk.ru сообщили со ссылкой на покупателей, что ее сложно найти в магазинах. По данным RT, стоимость пятилитровой бутылки воды в отдельных магазинах выросла до 300 руб.

В пресс-службе администрации Орска РБК заявили, что бутилированную воду быстро разбирают, но товар подвозят в торговые точки.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали не пить воду из-под крана в период паводка из-за высокого риска заражения опасной инфекцией. В администрации Орска в то же время заверили, что в централизованных источниках вода соответствует гигиеническим нормам.

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Теги
Оренбургская область спекуляции продукты питьевая вода
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