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Потоп в Орске ,  
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МВД усилило патрули в затопленном Орске для охраны домов от мародеров

Ирина Волк: в затопленном Орске усилили патрули для охраны домов от мародеров
Сюжет
Потоп в Орске
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полиция усилила патрули в затопленном из-за паводков Орске для охраны домов местных жителей от мародеров. Об этом сообщила представитель российского МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

«Для обеспечения правопорядка задействовано более 900 сотрудников полиции, в том числе привлеченных из других районов [Оренбургской] области», — написала она.

Сотрудники МВД патрулируют подтопленные территории на катерах. Для этого также используется транспорт волонтеров и добровольцев.

В Оренбургской области в конце марта начались паводки. В Орске 5 апреля прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урале. Город затопило, он оказался в числе наиболее пострадавших населенных пунктов. К утру 9 апреля только в Орске было затоплено около 7 тыс. жилых домов, из города эвакуировали 2,5 тыс. человек.

Мэр Орска пообещал увеличить патрули для охраны города от мародеров
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

Часть местных жителей отказались покидать дома, несмотря на призывы властей. Так, на видеозаписи, которую показал телеграм-канал Shot, женщина, представленная как жительница 6-го микрорайона Орска, в окружении толпы говорит, что люди не покинут город из-за мародеров. «Внаглую растаскивают, у нас залазят <...> с лодочек <...> подходят и просто обворовывают», — сказала она.

Мэр города Василий Козупица признал, что местные жители переживают за оставленное имущество. В эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК он пообещал усилить патрули для охраны подтопленных территорий.

Волк сообщила 7 апреля о возбуждении уголовного дела против жителя Оренбурга, который попытался украсть стройматериалы с подтопленного участка. Мародера задержали днем ранее: полицейские заметили мужчину при объезде зоны подтопления в поселке Дубовый Плес, когда тот перевозил на тележке материалы с территории строящегося дома.

По ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса (кража) подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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Теги
Ирина Волк город Орск патрулирование паводки
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