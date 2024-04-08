Мэр Орска пообещал увеличить патрули для охраны города от мародеров

Фото: Мария Лисицына / РБК

Власти будут охранять подтопленные территории Орска от мародеров, заявил мэр города Василий Козупица в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

«Насчет мародеров вы правильно сказали. Это тоже присутствует. <...> Я когда общался с людьми, определились, что увеличим количество патрулей, которые будут передвигаться по территории затопленной», — сказал глава Орска.

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В своем телеграм-канале Козупица добавил, что люди переживают за имущество, которое осталось в брошенных из-за потопа домах. Он уточнил, что власти договорились об увеличении количества полицейских патрулей для охраны подтопленных территорий от мародеров.

5 апреля в микрорайоне Орска Старый город прорвало насыпную дамбу на реке Урал. В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального характера, а самые близкие к дамбе районы начали срочно эвакуировать. По словам главы МЧС Александра Куренкова, который прибыл в Орск, наиболее сложная ситуация сложилась в Ленинском районе и Старом городе. По состоянию на вечер 7 апреля подтоплены оказались 10,2 тыс. жилых домов и 18,4 тыс. приусадебных участков во всей Оренбургской области.