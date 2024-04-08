 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Потоп в Орске ,  
0 

Мэр Орска пообещал увеличить патрули для охраны города от мародеров

Козупица: количество патрулей увеличат для охраны территорий от мародеров
Сюжет
Потоп в Орске
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Власти будут охранять подтопленные территории Орска от мародеров, заявил мэр города Василий Козупица в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

«Насчет мародеров вы правильно сказали. Это тоже присутствует. <...> Я когда общался с людьми, определились, что увеличим количество патрулей, которые будут передвигаться по территории затопленной», — сказал глава Орска.

Мэр Орска пообещал увеличить патрули для охраны города от мародеров
Video

В своем телеграм-канале Козупица добавил, что люди переживают за имущество, которое осталось в брошенных из-за потопа домах. Он уточнил, что власти договорились об увеличении количества полицейских патрулей для охраны подтопленных территорий от мародеров.

В Орске выявили 27 случаев кишечной инфекции из-за паводка
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

5 апреля в микрорайоне Орска Старый город прорвало насыпную дамбу на реке Урал. В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального характера, а самые близкие к дамбе районы начали срочно эвакуировать. По словам главы МЧС Александра Куренкова, который прибыл в Орск, наиболее сложная ситуация сложилась в Ленинском районе и Старом городе. По состоянию на вечер 7 апреля подтоплены оказались 10,2 тыс. жилых домов и 18,4 тыс. приусадебных участков во всей Оренбургской области.

Вечером 8 апреля жители Орска собрались на Комсомольской площади. Они высказали недовольство действиями властей в связи с затоплением, в том числе эвакуацией и компенсацией, а от Козупицы потребовали уйти в отставку. С людьми встретился вначале сам мэр города, а потом и губернатор Денис Паслер.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
город Орск Оренбургская область паводки мародерство
Материалы по теме
Мэр Орска вышел к потребовавшим его отставки жителям
Общество
«Аэрофлот» объявил о возврате и обмене билетов на рейсы в Орск и Оренбург
Общество
Для борьбы с паводком в Орске подключили военных
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 16:31
Росгвардия начала принимать под охрану оружие в Орске Общество, 22:50
В Оренбургской области предупредили о риске затопления более 2 тыс. домов Общество, 22:28
Поезда в Белоруссию пойдут в обход из-за обрушения моста в Вязьме Общество, 22:04
Мэр Орска пообещал увеличить патрули для охраны города от мародеров Общество, 22:02
Партнеры Абрамовича продали доли в «Азбуке вкуса» Бизнес, 22:00
Олимпийские кольца установят на Эйфелевой башне Спорт, 21:55
Курганский губернатор предложил выбрать имущество или жизнь из-за паводка Общество, 21:48
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
В «Росатоме» заявили о рассмотрении исков на €3 млрд к финской Fennovoima Бизнес, 21:36
Камерофон с ИИ Honor Magic6 Pro добрался до России. Цены и подробности Life, 21:35
Минобороны заявило об ударе «Искандером» в ответ на атаки на НПЗ Политика, 21:27
РФС отстранил пятерых футболистов и судью из-за многочисленных ставок Спорт, 21:20
«Спартак» не станет собирать руководство для срочной отставки Абаскаля Спорт, 21:16
«Аппетит инвесторов возрастает». Как поведет себя рынок криптовалют Крипто, 21:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01