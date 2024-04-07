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Потоп в Орске ,  
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На жителя Оренбурга завели дело за кражу с подтопленного участка

МВД: против жителя Оренбурга завели дело за кражу с подтопленного участка
Сюжет
Потоп в Орске

На жителя Оренбурга завели дело за кражу с подтопленного участка
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В Оренбурге завели дело против местного жителя, который пытался украсть стройматериалы с подтопленной территории, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчину задержали 6 апреля. Полицейские заметили его при объезде зоны подтопления в поселке Дубовый Плёс. Он перевозил на тележке материалы с территории строящегося дома.

Против мужчины завели дело по ч. 1 ст. 158 УК (Кража). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. «Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в ведомстве.

Путин поручил МВД обеспечить правопорядок в регионах под угрозой паводка
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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы — у улицы Борисоглебской. Спасатели продолжают эвакуацию жителей.

МЧС призвало заранее эвакуироваться из районов, которым грозит наводнение, — Курганской и Тюменской областей.

Президент Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить соблюдение правопорядка и охрану имущества в зонах паводков.

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Оренбургская область Оренбург кража наводнение уголовное дело МВД Ирина Волк
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