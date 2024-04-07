На жителя Оренбурга завели дело за кражу с подтопленного участка
В Оренбурге завели дело против местного жителя, который пытался украсть стройматериалы с подтопленной территории, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Мужчину задержали 6 апреля. Полицейские заметили его при объезде зоны подтопления в поселке Дубовый Плёс. Он перевозил на тележке материалы с территории строящегося дома.
Против мужчины завели дело по ч. 1 ст. 158 УК (Кража). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. «Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в ведомстве.
Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы — у улицы Борисоглебской. Спасатели продолжают эвакуацию жителей.
МЧС призвало заранее эвакуироваться из районов, которым грозит наводнение, — Курганской и Тюменской областей.
Президент Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить соблюдение правопорядка и охрану имущества в зонах паводков.
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