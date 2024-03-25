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Политика ,  
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В США сообщили о задержании на границе почти 1 млн мигрантов за полгода

Ппогранслужба США: за полгода на границе было задержано почти 1 млн мигрантов
За полгода количество задержаний нелегальных мигрантов на границе США и Мексики составило почти 1 млн, еще 140 тыс. удалось скрыться, сообщил глава американской погранслужбы. По его словам, рекордная миграция — дело рук картелей
Фото: Luis Torres / EPA / ТАСС
Фото: Luis Torres / EPA / ТАСС

Ситуация на южной границе США представляет из себя угрозу национальной безопасности, поскольку число случаев задержания мигрантов на границе с начала 2024 финансового года (в США начинается в октябре) уже приближается к 1 млн. Об этом в интервью CBS News рассказал руководитель пограничной патрульной службы США Джейсон Оуэнс.

«Это угроза национальной безопасности. Безопасность границы — важная часть национальной безопасности. Если мы не знаем, кто попадает в нашу страну, мы не знаем их намерений. Это угроза, и они используют нашу уязвимость», — отметил он.

По его словам, только за последние полгода пограничный патруль зарегистрировал почти 1 млн задержаний мигрантов на границе США и Мексики, а к сентябрю это количество может удвоиться. «Это большое число, но что не дает мне спать по ночам, так это 140 тыс. тех, кому удалось скрыться. И это лишь те случаи, о которых нам известно», — добавил Оуэнс.

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Фото:Justin Hamel / Reuters

В 2022 и 2023 финансовых годах погранслужба США сообщила о более чем 2 млн задержаний мигрантов, незаконно пересекших южную границу, что является рекордным показателем за все время. В мае 2023 года в стране прекратил действовать особый режим в вопросе депортации, введенный еще при экс-президенте Дональде Трампе из-за пандемии коронавируса, по так называемой 42-й статье. Согласно ей, мигрантам могли отказывать в предоставлении убежища из-за угрозы распространения COVID-19. Администрация действующего лидера Джо Байдена ввела новые требования, например, о депортации тех, кто не имеет права на убежище, однако поток мигрантов это не остановило.

Как указал Оуэнс, рост числа незаконных пересечений границы во многом связан с возросшей активностью мексиканских картелей. Он призвал к ужесточению иммиграционной политики. «Я говорю о тюремном заключении. Я говорю о том, что вас выдворили из страны, и я говорю о том, что вам запретили возвращаться, потому что вы выбрали нелегальный путь вместо установленных законных путей», — пояснил глава погранслужбы.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Мексика США граница нелегальные мигранты задержания
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