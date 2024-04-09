ТАСС сообщил, что на теле певца Кунгурова не нашли следов насилия

Евгений Кунгуров (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

На теле оперного певца Евгения Кунгурова, обнаруженном накануне в Москве, не нашли признаков насильственной смерти, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД и управление СК по Москве.

О смерти Кунгурова накануне сообщили «РИА Новости» и телеграм-каналы «112» и SHOT, информацию подтвердил источник РБК в правоохранительных органах. По данным агентства, тело артиста обнаружили под окнами дома в центре Москвы.

SHOT писал, что, незадолго до смерти певца его жена получила сообщение, в котором артист угрожал покончить с собой. По данным из картотеки Пресненского суда, в прошлом году жена Кунгурова Ирина Меледина подала на развод.

По информации телеграм-каналов и собеседника «РИА Новости», у Кунгурова были проблемы с психикой, он наблюдался у психиатра в частной клинике, хотя на учете не состоял. Источник ТАСС также сказал, что в последнее время Кунгуров находился в депрессивном состоянии.

Кунгуров — заслуженный артист России, ему было 40 лет. Он родился в городе Заречном в Свердловской области, окончил музыкальную школу по классу баяна. Позднее получил образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского, работал в образцово-показательном оркестре МВД России.

В 2012 году Кунгуров участвовал в проекте «Голос» на Первом канале. Он был в команде Александра Градского, но в финал не попал. Также он принимал участие в шоу перевоплощений «Один в один» и программе «Большая опера» на канале «Культура». Кунгуров в разные годы работал в театре «Новая опера», был солистом Калининградского музыкального театра, вел программу «Романтика Романса» на «Россия-Культура» и давал сольные концерты.

В 2014 году Кунгуров принял участие в концерте, посвященном присоединению Крыма, а в 2022 году выступил на концерте в честь Дня флага России в Херсонской области. Он также участвовал в концертах проекта «Горячее сердце», которые проводит Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой. Кунгуров был удостоен званий заслуженного артиста Ингушетии и Чечни.