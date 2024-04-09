 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ТАСС сообщил, что на теле певца Кунгурова не нашли следов насилия

ТАСС: на теле певца Евгения Кунгурова не нашли признаков насильственной смерти
Евгений Кунгуров
Евгений Кунгуров (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

На теле оперного певца Евгения Кунгурова, обнаруженном накануне в Москве, не нашли признаков насильственной смерти, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД и управление СК по Москве.

О смерти Кунгурова накануне сообщили «РИА Новости» и телеграм-каналы «112» и SHOT, информацию подтвердил источник РБК в правоохранительных органах. По данным агентства, тело артиста обнаружили под окнами дома в центре Москвы.

SHOT писал, что, незадолго до смерти певца его жена получила сообщение, в котором артист угрожал покончить с собой. По данным из картотеки Пресненского суда, в прошлом году жена Кунгурова Ирина Меледина подала на развод.

Певца Евгения Кунгурова нашли мертвым в Москве
Общество
Евгений Кунгуров

По информации телеграм-каналов и собеседника «РИА Новости», у Кунгурова были проблемы с психикой, он наблюдался у психиатра в частной клинике, хотя на учете не состоял. Источник ТАСС также сказал, что в последнее время Кунгуров находился в депрессивном состоянии.

Кунгуров — заслуженный артист России, ему было 40 лет. Он родился в городе Заречном в Свердловской области, окончил музыкальную школу по классу баяна. Позднее получил образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского, работал в образцово-показательном оркестре МВД России.

В 2012 году Кунгуров участвовал в проекте «Голос» на Первом канале. Он был в команде Александра Градского, но в финал не попал. Также он принимал участие в шоу перевоплощений «Один в один» и программе «Большая опера» на канале «Культура». Кунгуров в разные годы работал в театре «Новая опера», был солистом Калининградского музыкального театра, вел программу «Романтика Романса» на «Россия-Культура» и давал сольные концерты.

В 2014 году Кунгуров принял участие в концерте, посвященном присоединению Крыма, а в 2022 году выступил на концерте в честь Дня флага России в Херсонской области. Он также участвовал в концертах проекта «Горячее сердце», которые проводит Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой. Кунгуров был удостоен званий заслуженного артиста Ингушетии и Чечни.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
оперный певец Москва смерть насильственные действия
Материалы по теме
Певца Евгения Кунгурова нашли мертвым в Москве
Общество
Суд в Самаре продлил арест певцу Шарлоту
Общество
«Кристаллу» отказали в регистрации абсента «Шаман» из-за псевдонима певца
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
Китайские банки массово замораживают платежи россиян. Как быть поставщику Pro, 09:35
Роналду замахнулся кулаком на судью после удаления в матче Суперкубка Спорт, 09:26
Курганский губернатор призвал жителей Звериноголовского эвакуироваться Общество, 09:21
Рост цен на новостройки в крупных городах России почти остановился Недвижимость, 09:20
В Оренбурге включили сирены и призвали эвакуироваться из-за паводка Общество, 09:17
Лавров раскрыл планы по встречам Путина и Си Цзиньпина в 2024 году Политика, 09:11
Цифровизация без Саддама Хусейна: как новые технологии приходят в Ирак Pro, 09:03
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Инвесторы попросили ЦБ проверить рейтинги АКРА по бондам Белоруссии Финансы, 09:00
К экс-чиновникам Минкультуры подали иск на ₽20 млн за хищения на Соловках Общество, 08:59
FT узнала о «перестраховке» тайваньского бизнеса на случай атаки Китая Политика, 08:48
Как понять, что пришла пора заменить главного бухгалтера, — пять сигналов Pro, 08:43
В НХЛ повторили снайперский рекорд Овечкина в ХХI веке Спорт, 08:41
В Думе предложили полностью запретить продажу вейпов в России Общество, 08:36
ТАСС сообщил, что на теле певца Кунгурова не нашли следов насилия Общество, 08:24