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Певца Евгения Кунгурова нашли мертвым в Москве

Евгений Кунгуров
Евгений Кунгуров (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым под окнами дома в центре Москвы, сообщил источник «РИА Новости», о его смерти также сообщает «112». SHOT пишет, что перед этим его жена получила сообщение, в котором артист угрожал покончить с собой.

По информации телеграм-каналов и собеседника агентства, у Кунгурова были проблемы с психикой, он наблюдался у психиатра в частной клинике, хотя на учете не состоял.

В пресс-службе МВД России по Москве сообщили РБК, что пока такой информации нет. РБК обратился за комментарием в СК России по Москве.

Кунгуров — заслуженный артист России, ему было 40 лет.

В 2012 году Кунгуров участвовал в проекте «Голос» на Первом канале. Он был в команде Александра Градского, но в финал не попал.

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Теги
оперный певец Москва смерть
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