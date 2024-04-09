СК завел уголовное дело после гибели шести человек в пожаре в Воскресенске

СК завел уголовное дело после гибели детей в пожаре в Воскресенске

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Уголовное дело возбуждено после гибели четырех детей и их родителей при пожаре в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в своем телеграм-канале.

По данным следствия, 9 апреля в поселке Фосфоритном городского округа Воскресенск произошел пожар в жилом доме. Пожарные обнаружили обгоревшие тела женщины и ее мужа, а также четырех детей. Двоим подросткам удалось спастись, они успели покинуть дом.

Причины произошедшего и очаг возгорания устанавливаются. Следователи назначили пожаро-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. По какой статье возбуждено уголовное дело, СК не уточнил.

Подмосковная прокуратура уточнила, что пожар произошел около часа ночи. Погибли трое детей в возрасте девяти, пяти, двух лет, а также годовалый ребенок.

Воскресенская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела. На место происшествия приезжал городской прокурор Андрей Малютин.

МЧС ранее сообщило, что успели спастись двое детей в возрасте 11 и 13 лет.