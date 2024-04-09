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Военную технику Франции отправили в Боснию и Герцеговину через Швейцарию

Военная техника Франции отправилась в Боснию и Герцеговину через Швейцарию

Колонна с французской военной техникой проследовала по железной дороге нейтральной Швейцарии в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

Поставку техники осуществляют в рамках военной миссии Евросоюза EUFOR, которая реализована на территории Боснии и Герцеговины. В стране находятся европейские формирования, состоящие из мотопехотного батальона. За снабжение этих формирований в первой половине 2024 года отвечает Франция.

«Железнодорожная колонна с военной техникой французской армии пересекла Швейцарию. Согласно швейцарскому законодательству о военных материалах, этот транзит может осуществляться без специального разрешения, поскольку Швейцария участвует в этой военной миссии по содействию миру», — говорится в сообщении пресс-службы Федерального совета.

27 марта Париж запросил у Берна транзит около 70 транспортных средств, в частности, около 20 легких бронемашин. Технику перевезут обратно во Францию также через Швецарию, при этом французские солдаты не будут проходить через территорию страны, отметили в Федеральном совете.

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Шарль Мишель

Военная миссия ЕС в Боснии и Герцеговине EUFOR направлена на стабилизацию ситуации в стране после конфликта в 1992-1995 годах. В 2004 году Совбез ООН одобрил начало работы EUFOR в стране.

В том же году формирования EUFOR заменили миротворческие войска НАТО в Боснии.

Босния и Герцеговина также готовится стать членом Евросоюза. Страна подала заявку на членство в феврале 2016 года. В декабре 2022 года страна получила статус кандидата на вступление в объединение. В начале 2024 года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что объединение решило начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС.

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Теги
Швейцария Босния и Герцеговина Франция
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