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Потоп в Орске ,  
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Росгвардия начала принимать под охрану оружие в Орске

Росгвардия: в Орске под охрану взято более 61 тыс. патронов и 70 пистолетов
Сюжет
Потоп в Орске

Росгвардия начала принимать под охрану оружие в Орске
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В связи со сложной паводковой ситуацией в Орске Росгвардия начала принимать на временное хранение гражданское оружие, находящееся во владении жителей города, сообщила пресс-служба ведомства.

«Услугой также пользуются охотничьи магазины и охранные предприятия Орска. На данный момент сотрудниками ведомства уже принято под охрану более 60 тыс. патронов, 40 ружей и 70 пистолетов», — уточнили в Росгвардии.

Для борьбы с паводком в Орске подключили военных
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Вечером 5 апреля в Старом городе в Орске из-за подъема уровня воды в Урале прорвало дамбу. Микрорайон стал одним из первых, где началась эвакуация жителей. Дамба повреждена в нескольких местах.

7 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил, что река Елшанка, правый приток Урала, выходит из берегов. Мэр призвал жителей эвакуироваться.

Для оказания помощи в борьбе с паводком в Орск 8 апреля прибыли военнослужащие. В город приехали более 100 военных инженеров Ясненского ракетного соединения, они будут доставлять местным жителям питьевую воду, привозить грунт к поврежденной дамбе и участвовать в эвакуации людей.

В Росгидромете предупредили, что пик паводка придется на 10 апреля, ситуация с наводнением стабилизируется не ранее 20 апреля.

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Теги
город Орск наводнение Росгвардия
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