Правительство Оренбургской области: в регионе может затопить еще 2003 жилых дома

В Оренбургской области предупредили о риске затопления более 2 тыс. домов

Фото: Мария Лисицына / РБК

Уровень воды в реках Урал и Самара может повыситься от 5 до 40 см в ближайшие сутки, что может привести к подтоплению еще более 2 тыс. жилых домов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

По прогнозам властей, вода может подтопить 2003 жилых дома, 2400 приусадебных участка в 35 населенных пунктах региона на территории десяти городских округов и муниципальных районов.

Из-за повышения уровня воды в Оренбургской области ввели режим ЧС после начала паводков. В Орске произошел прорыв дамбы, подтопленными оказались 10,1 тыс. жилых домов и 12,6 тыс. приусадебных участков в регионе по состоянию на вечер 8 апреля. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы более 4 тыс. человек, 816 единиц техники и 164 плавсредства.

Днем 8 апреля железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением из-за поднявшегося уровня воды. Мост связывал поселки в центральной части национального парка «Бузулукский бор». Подтоплений населенных пунктов в границах парка нет, но еще четыре низководных моста оказались под водой.

Как пояснили в пресс-службе национального парка, уровень воды в реках продолжает расти из-за таяния снега в верховьях и сброса воды с Сорочинского водохранилища в верхнем течении Самары.