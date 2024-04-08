Путин поручил привлечь иностранных блогеров к рекламе российских товаров

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин поручил правительству подумать над проведением мероприятия с участием иностранных блогеров для рекламы российских товаров. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции, в том числе с участием ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате», — говорится в тексте поручения.

Заняться вопросом должны правительство, автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и правительство Москвы. Доклад нужно представить до 1 октября 2024 года. Ответственными за выполнение требования президента назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

По итогам второго квартала 2023 года рекламные доходы русскоязычных блогеров, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные по запросу РБК предоставили аналитики сервиса для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff.

Самозанятые инфлюенсеры стали ежемесячно зарабатывать на 22% больше, чем годом ранее, а именно 48,5 тыс. руб. в месяц. Блогеры-физлица увеличили свой ежемесячный доход на 27%, до 14,5 тыс. руб. в месяц.