 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Башкан Гагаузии допустила ввод молдавских войск в автономию

Гуцул: Молдавия может ввести войска при объявлении независимости Гагаузии
Евгения Гуцул
Евгения Гуцул (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Молдавия может пойти на ввод войск и роспуск Гагаузской автономии в случае объявления ею независимости, заявила башкан (глава) территориального образования Евгения Гуцул.

«Мы понимаем, что в этом случае [объявления независимости] будет реакция не только Кишинева, но и контролирующего действия молдавских властей Бухареста», — цитирует ее ТАСС.

По словам Гуцул, реакция может быть разной: от угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить автономию. Власти Гагаузии готовы к любому сценарию, подчеркнула она.

Глава Гагаузии допустила независимость автономии
Политика
Евгения Гуцул

В конце марта 2024 года Гуцул заявил, что автономия не рассматривает вариант выхода из состава Молдавии. Она подчеркнула, что гагаузы считают страну своей родиной.

Позднее она допустила независимость автономии, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Так она ответила на слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что объединение двух стран может произойти внутри Евросоюза или вне его, но для этого нужно желание молдавских граждан.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Его столицей является город Комрат. Конституция Молдавии закрепляет в ст. 111 за Гагаузией статус автономии.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Гагаузия Молдавия Евгения Гуцул
Материалы по теме
Глава Гагаузии допустила независимость автономии
Политика
Как уголовное дело против главы Гагаузии скажется на ситуации в Молдавии
Политика
Башкан Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Санду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 16:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:18
Женщина погибла при обрушении путепровода в смоленской Вязьме Общество, 18:08
В районе Вязьмы остановили движение поездов из-за обрушения моста Общество, 18:05
Путин уточнил период действия запрета на арест счетов типа С Инвестиции, 18:04
Кадры с рухнувшим на железную дорогу в Вязьме мостом Общество, 17:59
Оренбургский губернатор назвал число получивших выплаты пострадавших Общество, 17:57
Решивший сменить гражданство футболист «Локомотива» порвал «кресты» Спорт, 17:51
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Исландский режиссер возглавит жюри Московского кинофестиваля Life, 17:50
Клуб АПЛ второй раз в сезоне лишили очков за финансовые нарушения Спорт, 17:49
В армии Армении решили локализовать восклицание «Ура» Политика, 17:47
В «БКС Мир инвестиций» назвали пять акций для среднесрочных инвесторов Инвестиции, 17:45
Как сделать газон на даче своими руками и ухаживать за ним Недвижимость, 17:44
Bloomberg узнал детали проведения мирного саммита по Украине в Швейцарии Политика, 17:40
В Тбилиси начались протесты из-за законопроекта об иноагентах Политика, 17:40