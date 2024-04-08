Башкан Гагаузии допустила ввод молдавских войск в автономию

Евгения Гуцул (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Молдавия может пойти на ввод войск и роспуск Гагаузской автономии в случае объявления ею независимости, заявила башкан (глава) территориального образования Евгения Гуцул.

«Мы понимаем, что в этом случае [объявления независимости] будет реакция не только Кишинева, но и контролирующего действия молдавских властей Бухареста», — цитирует ее ТАСС.

По словам Гуцул, реакция может быть разной: от угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить автономию. Власти Гагаузии готовы к любому сценарию, подчеркнула она.

В конце марта 2024 года Гуцул заявил, что автономия не рассматривает вариант выхода из состава Молдавии. Она подчеркнула, что гагаузы считают страну своей родиной.

Позднее она допустила независимость автономии, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Так она ответила на слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что объединение двух стран может произойти внутри Евросоюза или вне его, но для этого нужно желание молдавских граждан.