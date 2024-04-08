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Военная операция на Украине ,  
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Жителя Дзержинска задержали за передачу ВСУ данных о перевозке оружия

ФСБ задержала жителя Дзержинска за передачу ВСУ данных о перевозке оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SGr / Fotodom / Shutterstock
Фото: SGr / Fotodom / Shutterstock

Сотрудники ФСБ по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска, передававшего данные о перевозке вооружения в зону военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным службы, он установил контакт «с организациями, действующими против безопасности» России и передавал иностранным спецслужбам сведения о способах и маршрутах перевозки оружия и военной техники в зону спецоперации.

Против него завели дело по ст. 275 Уголовного кодекса («Госизмена») с наказанием вплоть до пожизненного заключения.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

С начала военной операции на Украине российские власти регулярно сообщают о делах по статье о госизмене. В частности, 5 апреля ФСБ задержала в ЛНР студентку, которая через телеграм-каналы передавала Украине данные о местах дислокации российских военнослужащих.

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Теги
госизмена Дзержинск Нижегородская область ФСБ задержание
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