Жителя Дзержинска задержали за передачу ВСУ данных о перевозке оружия

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Сотрудники ФСБ по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска, передававшего данные о перевозке вооружения в зону военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным службы, он установил контакт «с организациями, действующими против безопасности» России и передавал иностранным спецслужбам сведения о способах и маршрутах перевозки оружия и военной техники в зону спецоперации.

Против него завели дело по ст. 275 Уголовного кодекса («Госизмена») с наказанием вплоть до пожизненного заключения.

С начала военной операции на Украине российские власти регулярно сообщают о делах по статье о госизмене. В частности, 5 апреля ФСБ задержала в ЛНР студентку, которая через телеграм-каналы передавала Украине данные о местах дислокации российских военнослужащих.