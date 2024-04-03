Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших в «Крокусе» детей

Львова-Белова сообщила о пяти пострадавших в «Крокусе» детях в больнице

Фото: Андрей Любимов / РБК

При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» пострадали семь детей, из них пятеро все еще находятся в больницах, двое лечатся дома, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

Из тех детей, кто лечится в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести, уточнила омбудсмен. «Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», — добавила она.

Число погибших детей, по ее словам, выросло до шести.

Вечером 22 марта вооруженные люди начали стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Концертный зал подожгли, из-за пожара обрушилась крыша, площадка выгорела полностью.

Всего в теракте погибли 144 человека, пострадали более 550 человек. По данным МЧС на 30 марта, 15 пострадавших — дети. В первые дни после произошедшего более 24 тыс. доноров сдали кровь для пострадавших, сообщало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).