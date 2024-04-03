 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших в «Крокусе» детей

Львова-Белова сообщила о пяти пострадавших в «Крокусе» детях в больнице
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» пострадали семь детей, из них пятеро все еще находятся в больницах, двое лечатся дома, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

Из тех детей, кто лечится в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести, уточнила омбудсмен. «Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», — добавила она.

Число погибших детей, по ее словам, выросло до шести.

Спасшего людей в «Крокусе» подростка наградили грантом на обучение в вузе
Общество
Ислам Халилов

Вечером 22 марта вооруженные люди начали стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Концертный зал подожгли, из-за пожара обрушилась крыша, площадка выгорела полностью.

Всего в теракте погибли 144 человека, пострадали более 550 человек. По данным МЧС на 30 марта, 15 пострадавших — дети. В первые дни после произошедшего более 24 тыс. доноров сдали кровь для пострадавших, сообщало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Теги
детский омбудсмен Мария Львова-Белова Дети «Крокус Сити Холл» теракт
Материалы по теме
Мать подозреваемого по делу об атаке на «Крокус» назвала теракт горем
Общество
Посетитель «Крокуса» рассказал, как вынес инвалида из горящего зала
Общество
Адвокат заявил о просьбе пострадавших возбудить новое дело по «Крокусу»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак» Спорт, 11:13
Вынужденный союз: как санкции сблизили Россию, Иран и КНР — The Economist Pro, 11:09
Дефицит кадров, рост зарплат и цены трафика клиентов: как жить компаниям Отрасли, 11:08
Токаев сообщил о контактах спецслужб России и Казахстана после теракта Политика, 11:05
Генпрокуратура направила запросы четырем странам по «Северным потокам» Политика, 11:03
Диссидента Александра Скобова задержали по делу об оправдании терроризма Политика, 10:57
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших в «Крокусе» детей Общество, 10:56
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Победившего Цзю американца отправили на больничный до конца сентября Спорт, 10:50
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Москве Общество, 10:47
Застрявшие в системе: как перестать выгорать и кардинально изменить жизнь Pro, 10:45
В Goldman Sachs заявили об отсутствии веры в криптовалюты Крипто, 10:43
Как хакеры крадут криптовалюту. И можно ли ее вернуть Pro, 10:25
МИД счел неуклюжими попытки легитимизировать шведских военных на Украине Политика, 10:24
Число погибших детей при теракте в «Крокусе» выросло до шести Общество, 10:20