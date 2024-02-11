Хунта Мьянмы объявила об обязательной военной службе для мужчин и женщин

Правящая военная хунта Мьянмы объявила обязательную военную службу для молодых мужчин и женщин, сообщает Reuters.

Так, мужчин от 18 до 35 лет и женщин от 18 до 27 обязали прослужить два года, а врачей в возрасте до 45 лет — три. В условиях продолжающегося чрезвычайного положения в регионе срок службы могут продлить до пяти лет, уточняет агентство.

В 2021 году военные совершили государственный переворот в Мьянме и взяли под стражу президента страны Вин Мьина и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию». В результате фактическим главой государства стал главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн.

С октября 2023 года в Мьянме возобновились активные боевые действия между вооруженными силами страны и местными этническими военными группировками.