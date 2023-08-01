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В Мьянме сократили до 27 лет срок наказания 78-летней лидеру оппозиции

Власти Мьянмы сократили срок 78-летней лидеру оппозиции Аун Сан Су Чжи до 27 лет
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Аун Сан Су Чжи   (Фото: Drn / Getty Images)

Военные власти Мьянмы помиловали заключенную Аун Сан Су Чжи, 78-летнюю экс-госсекретаря страны, по пяти из 19 пунктов обвинения, срок ее заключения сократился на шесть лет, сообщил Eleven Media Group спикер государственного административного совета генерал Чжоу Тун.

Также на четыре года сократился срок свергнутого президента Мьянмы Вин Мьина. Эти шаги были частью амнистии, в результате которой помиловали более 7,7 тыс. заключенных.

Срок заключения 78-летней Аун Сан Су Чжи теперь составит 27 лет, она останется под домашним арестом в столице страны Нейпьидо, рассказали информированные источники Reuters.

По словам источника, приговоры, за которые она была помилована, были незначительными, включая нарушение закона о смягчении последствий стихийных бедствий при нарушении правил COVID-19 во время предвыборной кампании.

Дипломатический источник агентства назвал действия военных властей Мьянмы «косметическим шагом». «Это сигнал международному сообществу — без каких-либо существенных действий», — сказал он.

Аун Сан Су Чжи впервые была помещена под домашний арест в 1989 году после массовых протестов против десятилетий военного правления. В 1991 году она получила Нобелевскую премию мира за борьбу за демократию, но окончательно была освобождена из-под домашнего ареста только в 2010 году. Она одержала победу на выборах 2015 года, проведенных в рамках предварительных военных реформ, и ее партия выиграла следующие выборы в ноябре 2020 года.

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Однако в 2021 году военные вновь пришли к власти в Мьянме, когда совершили государственный переворот и взяли под стражу президента Вин Мьина, Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию». В результате фактическим главой государства стал главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн. Аун Сан Су Чжи призвала своих сторонников к протестам.

Военные объясняли свой приход к власти фальсификациями на выборах после голосования 2020 года и тем, что правительство не смогло разрешить спорные вопросы, в результате чего в стране начались волнения.

Теги
Мьянма помилование Заключенные Аун Сан Су Чжи
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