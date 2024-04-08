Песков: пока не время ставить оценки главе МЧС Куренкову по ситуации с Орском

Кремль заявил, что не время ставить оценки главе МЧС в ситуации с Орском

Орск (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Сейчас не время давать оценки действиям главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Дениса Паслера по ситуации с паводком в Оренбургской области.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, какую оценку Владимир Путин дал действиям министра и губернатора после того, как заслушал их доклады.

«Сейчас не время ставить какие-то оценки. Вот эти критические паводки, возможно, еще не достигли своего пика», — передает корреспондент РБК слова Пескова.

На вопрос, планирует ли президент поездку в зону бедствия, Песков ответил, что там сейчас находится Куренков, у Путина в ближайшие дни не запланирована поездка в регион, но «он постоянно держит руку на пульсе».

Утром 7 апреля Куренков прилетел в Орск, где за два дня до этого прорвало дамбу. Он назвал ситуацию критической, а также поручил временно запретить продажу алкоголя и не допустить роста цен на продукты. С того же дня в регионе ввели режим ЧС федерального характера.

К утру 8 апреля уровень воды в Урале вырос до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. Опасной считается отметка 930 см. В регионе остаются подтопленными более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков.

Мэр Орска Василий Козупица предупредил, что река Ельшанка — правый приток Урала — выходит из берегов. Паслер назвал паводок сильнейшим за всю историю региона.