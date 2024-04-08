Задержания по делу об «украинских call-центрах». Видео

Video

ФСБ задержала пять человек, причастных к организации и функционированию незаконного «виртуального узла связи», который использовался украинскими кол-центрами для телефонного мошенничества. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении спецслужбы.

Мошенники вымогали у россиян средства, которые «через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование» ВСУ.

«Одновременно с этим через иностранные банки совершалась оплата используемых в противоправной деятельности услуг связи, а также финансирование поддержания в актуальном состоянии технической инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у российских граждан было похищено более ₽7 млрд.

У задержанных изъяли компьютеры и средства связи, используемое ими оборудование, денежные средства и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши. На объекты их движимого и недвижимого имущества наложили аресты. «Получены исчерпывающие доказательства инкриминируемой преступной деятельности», — добавили в ФСБ.

Пятерых участников группы заключили под стражу, им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

В январе депутата Госдумы и актера Дмитрия Певцова обманули телефонные мошенники на ₽1 млн.

Злоумышленники позвонили Певцову в Telegram, представились сотрудниками ФСБ и убедили внести на их счет деньги. Общая сумма, переведенная злоумышленникам с 10 по 21 ноября 2023 года, превысила ₽1 млн.

Певцова признали потерпевшим.