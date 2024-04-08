Минздрав: в ДТП с автобусом в Самарской области пострадали 26 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Число пострадавших в результате ДТП на трассе Урал — Муханово в Самарской области увеличилось до 26 человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее было известно о десяти пострадавших и двух погибших.

По данным ведомства, 22 человека доставили в больницу, они находятся в состоянии средней степени тяжести, еще четырем оказали амбулаторную помощь.

«На месте происшествия работали десять бригад скорой медицинской помощи и бригада областного центра медицины катастроф», — добавили в Минздраве.

Авария произошла ночью 8 апреля в Кинельском районе области. Автобус SCANIA съехал с дороги и опрокинулся. По данным ГИБДД, он был зарегистрирован в Казахстане и направлялся в Нижний Новгород, пассажирами были граждане Узбекистана.

СК завел дело по ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В случае, если действия повлекли тяжелые травмы или смерть, по статье грозит до шести лет лишения свободы.