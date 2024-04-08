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В Самарской области погибли два человека после опрокидывания автобуса

В ДТП с автобусом в Самарской области погибли два человека, десять пострадали

На трассе «Урал-Муханово» в Самарской области пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся, в результате чего погибли два человека, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД во «Вконтакте».

ДТП произошло около 1:00 8 апреля (12 часов ночи по московскому времени) в Кинельском районе.

«Водитель управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26 км автодороги «Урал-Муханово» выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли два пассажира автобуса, еще десять человек госпитализировали.

По данным ГИБДД, автобус был зарегистрирован в Казахстан и направлялся в Нижний Новгород, пассажирами были граждане Узбекистана.

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Фото:СК РФ

2 апреля в Петушинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса. Авария произошла на 118-м км федеральной трассы М-7. Пострадали 15 человек, пятерых из них доставили в больницу, остальных осмотрели врачи и отправили домой.

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Теги
Самарская область ДТП ДТП с автобусом ГИБДД
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